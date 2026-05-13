Cierra filas PAN con Maru Campos

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, respaldó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, luego de que la dirigencia de Morena anunció un juicio político contra ella por la entrada sin autorización de agentes de la CIA a su estado.

“Apoyamos con toda nuestra energía, a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien cobardemente ahora la dirigencia nacional de Morena se mete contra ella. Está bien, hombre, al final, toda la gente en Chihuahua, en Sinaloa y en todo el país sabemos que en Chihuahua se combate al crimen organizado y que en Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos”, declaró.

A través de un video publicado en redes sociales, desde Monclova (Coahuila), el líder blanquiazul afirmó que apoyará a todos los candidatos de su partido, al igual que a la gobernadora, pues esta mañana la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido guinda iniciará un proceso de juicio político para desaforar a la panista María Eugenia Campos Galván.