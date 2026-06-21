Cierra Irán nuevamente el estrecho de Ormuz

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico naval, en una fuerte escalada que pone en riesgo el reciente memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para frenar la guerra y reabrir las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

La decisión fue comunicada por el Comando Central Khatamolanbia, la máxima estructura militar conjunta iraní, que acusó a Washington de incumplir los compromisos asumidos en el primer artículo del acuerdo y responsabilizó también a Israel por la continuidad de sus operaciones militares en el sur del Líbano.

“Adoptamos esta medida debido al claro incumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos previstos en el Memorando de entendimiento Irán-Estados Unidos, así como por la continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano”, afirmó el comando militar iraní, citado por la agencia Tasnim.

Teherán denunció además “el asesinato despiadado y el desplazamiento de centenares de libaneses” y sostuvo que las fuerzas israelíes no se retiraron del sur del Líbano, como estaba previsto en el marco de los entendimientos regionales.

“Este es el primer paso en respuesta al incumplimiento del enemigo de sus compromisos. Si las agresiones continúan, Teherán planificará y aplicará nuevas medidas para obligar al enemigo a respetar sus obligaciones”, advirtió el comunicado.