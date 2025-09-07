Cierran accesos de la Terminal 1 del AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó a los viajeros sobre el cierre de algunos accesos de la Terminal 1, como parte de los trabajos de remodelación que se realizan.

El aeropuerto de la CDMX indicó que las labores forman parte de la remodelación integral del aeropuerto puesta en marcha por la Secretaría de Marina. Lamentó los inconvenientes que las obras puedan ocasionar a los usuarios y dijo que el nuevo acondicionamiento tiene el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros, así como la calidad de los servicios.

Las puertas de acceso número 1 y 2 de la Terminal 1 (T1) fueron cerradas de forma temporal, para la intervención de la zona. Sin embargo, indicó que todos los trabajos en el área pública de la T1 conocida como ambulatorio, no afectaran los aterrizajes. Parte de la renovación comprende el cambio de pisos, plafones luminaria, mobiliario, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. El AICM sugirió a los viajeros utilizar algunas alternativas en la misma terminal.

El acceso para los usuarios con vuelos programados, será por las puertas número 3 a la 10. Los demás servicios seguirán funcionando con normalidad.