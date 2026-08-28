Cierran carretera federal por ataque con explosivos

La mañana del jueves en el municipio de Tabasco se registró un ataque con artefactos explosivos contra elementos de las fuerzas de seguridad de Zacatecas que provocó el cierre total temporal de la carretera federal 54, en el que dos policías estatales resultaron con lesiones que no son consideradas de gravedad.

La primera alerta oficial que circuló fue el comunicado emitido por el Gobierno Municipal de Tabasco y la Coordinación Municipal de Protección Civil, para informar a la población que, ante los acontecimientos registrados sobre la carretera federal 54 a la altura de la comunidad de San Luis, recomendaban “evitar transitar por esta vía hasta nuevo aviso y atender las indicaciones de las autoridades competentes”.

Llaman a mantener la calma

Además de exhortar “a la ciudadanía a mantener la calma, resguardarse y evitar acercarse a la zona, priorizando en todo momento”.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, precisó que los acontecimientos ocurrieron cuando las fuerzas de seguridad y de investigación se desplazaban al municipio de Jalpa para ejecutar unos cateos y a su paso por la carretera fue que detonaron los explosivos que dañaron algunas unidades.

Respecto al estado de salud del personal afectado dijo que se trataba de dos elementos que resultaron con heridas leves, quienes ya reciben atención médica.

David Monreal descarta enfrentamiento

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila descartó que se haya tratado de un enfrentamiento directo entre grupos armados y atribuyó la agresión a una reacción de los operativos de inteligencia de las fuerzas de seguridad en esa región sur de los cañones.

Y dijo que en esa zona del municipio de Tabasco el crimen organizado sigue utilizando explosivos y aclaró que no hay daños físicos graves, solo daños materiales.

El gobernador precisó que el cierre de la carretera federal 54 es porque se detectó que hay algunos artefactos explosivos sobre la cinta asfáltica que no alcanzaron a detonar.