Cierran fiscalía familiares de desaparecidos

Familias de personas desaparecidas en Torreón, Coahuila, cerraron simbólicamente las oficinas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas porque, aseguraron, no cumple con sus funciones de investigación.

María Eugenia Arriaga, integrante del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que decidieron hacer el cierre simbólico porque la principal tarea de la Fiscalía es la investigación, pero a pesar de ello, no ha dado resultados.

“La tarea tiene que ver con quienes estaban en aquel tiempo como responsables. No se ha hecho ninguna investigación, no se ha llegado a quienes estaban como fiscales, investigadores especiales, ministerios públicos y no hay responsabilidad hacia ellos, que perdieron evidencias y no cuidaron la cadena de custodia”, criticó.

José Salas, padre de Armando Salas Ramírez y cuñado de Pedro Ramírez, desaparecidos desde el 12 de mayo de 2008 en Torreón, señaló que lo único que pasa es el tiempo sin que tengan respuestas.