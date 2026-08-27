Cierran ingreso de ganado vivo por gusano barrenador

Al ser una de las dos únicas entidades libres de gusano barrenador (GBG), Baja California Sur (BCS) cerró el ingreso de ganado vivo procedente de cualquier entidad del país y reforzó la vigilancia en sus principales puntos de entrada.

La medida comprende ganado mayor y menor, confirmó el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), José Alfredo Bermúdez Beltrán, quien remarcó que solo BCS y Baja California están libres de gusano barrenador.

La restricción se aplicó ante el avance de la plaga hacia el noroeste del país. Sonora confirmó hace unos días sus primeros casos, mientras que Chihuahua registró casos a partir del mes de julio.

Bermúdez Beltrán explicó que BCS las acciones preventivas comenzaron desde 2024, cuando se instaló una mesa técnica en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para dar seguimiento al avance de la plaga y establecer medidas para impedir su ingreso.

Plan estratégico

Ante el avance del gusano barrenador, se encuentran coordinando el Plan Estratégico de prevención, que contempla tres líneas de defensa –dijo– y en esta primera etapa contempla el control total de la movilización del ganado y requisitos que deben cumplir productos y subproductos, así como inspección de mercancías pecuarias que ingresen a BCS.

En este plan se incluye el reforzamiento de los puntos de inspección y vigilancia en Guerrero Negro, principal acceso terrestre a Baja California Sur; el puerto de Pichilingue, y los aeropuertos internacionales de La Paz, Los Cabos y Loreto.