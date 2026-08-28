Cierran planteles de academia Más Preparación

Tras la detención de Edgar “N” y Alejandro “N”, profesores de la academia “Más Preparación” por suplantar a aspirantes en el examen de admisión a la UNAM, las oficinas y planteles de esta amanecieron cerrados.

En un recorrido, se constató que los planteles no están abiertos y no se ofrece ningún tipo de información.

En las oficinas centrales de la academia ubicadas en Av. Wilfrido Massieu 684, en la alcaldía Gustavo A. Madero, alumnos y padres de familia se han presentado para exigir que se les regrese el dinero pagado.

Un trabajador de limpieza que ayudaba a los dueños de la academia a sacar su basura asegura que nadie ha regresado a las oficinas.

“No van a abrir, están en el bote. Eran lacras, a mí me quedaron a deber mil varos por sacarles la basura. Yo creo que no van a regresar”, expresó.

Mientras que en el plantel Lindavista, trabajadores que se encontraban dentro del local se dedican a colocar tablas de polietileno para evitar que se mire dentro de las instalaciones, pero evitan dar algún tipo de información.