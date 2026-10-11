Cierran playas ante la proximidad de Simón

A pocas horas de la llegada del huracán Simón a las costas de Jalisco, en el océano Pacífico, las playas de Puerto Vallarta permanecen cerradas y bajo alerta máxima ante el riesgo que representan el mar de fondo y el fuerte oleaje.

En este destino turístico, las autoridades mantienen las restricciones para impedir el ingreso de visitantes y habitantes al mar, mientras se prevé el incremento de las rachas de viento, el oleaje y las lluvias conforme avance el fenómeno meteorológico.

En el malecón se observa la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes recorren la zona e invitan a los turistas a retirarse de la franja costera y resguardarse en lugares seguros ante el deterioro de las condiciones climáticas.

Pese a las recomendaciones, algunos curiosos y pescadores todavía permanecen en la playa de Los Muertos, donde observan el comportamiento del mar, a pesar del riesgo que representa el fuerte oleaje.

En los alrededores del malecón, la actividad turística ha disminuido considerablemente. Los comercios mantienen sus cortinas cerradas y son pocos los automóviles que circulan por la zona, en un ambiente de tranquilidad inusual para uno de los principales destinos turísticos de Jalisco.

Defensa mantiene Plan DN-III-E

Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció que dos mil 895 elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército mexicano y de la Fuerza Aérea mantienen activo el Plan DN-III-E en Colima, Jalisco y Nayarit, con motivo del desplazamiento del Huracán Simón en las costas del mar Pacífico.

Indicó que los efectivos están en estado de alerta y en condiciones de atender de forma oportuna las contingencias que pudieran ocurrir debido a lluvias intensas, inundaciones, deslaves y fuertes vientos.

Además, afirmó que cuenta con la Fuerza de Tarea Regional integrada por 300 elementos en Zapopan, Jalisco, como refuerzo de estas tropas.

Asimismo, señaló que las labores que hacen las tropas contemplan reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de protección civil.

Evacúan a 76 personas de Quimixto y Yelapa

Y entre la preocupación por dejar sus hogares y el alivio de llegar a un lugar seguro, 76 personas provenientes de Quimixto y Yelapa fueron evacuadas ante la proximidad del huracán Simón, en las costas de Jalisco. Mujeres, niñas, adultos mayores, personas extranjeras y hasta mascotas formaron parte del grupo que fue trasladado por la Secretaría de Marina para ponerlos a salvo.

El último traslado marítimo se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras las condiciones meteorológicas mantenían en alerta a las comunidades de la costa, un ferry de la Marina zarpó para recoger a quienes permanecían en estas localidades, donde la llegada del huracán amenazaba con complicar las comunicaciones y la movilidad.