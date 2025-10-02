Cierran restaurantes por adeudos de Pemex

Aunado a los problemas de inseguridad, la crisis económica generada por la falta de pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex), siguen provocando el cierre de unidades de negocio y tan solo este año ya suman 19 los restaurantes cerrados, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El presidente del organismo empresarial, Eduardo Gómez González, señaló que el cierre más reciente fue el del restaurante “La Jangada”, en Paraíso, la semana pasada.

Refirió que es, sin duda, uno de los efectos negativos que ha dejado la falta de pagos de Pemex a compañías proveedoras y subcontratistas, que operan en la entidad, por lo que quienes no han cerrado continúan realizando ajustes a la plantilla laboral para subsistir.

“Hasta ahorita llevamos un conteo de 19 (restaurantes cerrados) con ese y bueno, pues esperemos que ya no haya más cierres que puedan seguir trabajando todos los demás sin problema, pero hasta hoy ya van 19. Algunos son restaurantes ya con mucho tiempo y que ya dejan de trabajar”, expresó.