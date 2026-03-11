Cierran temporalmente Embajada de México en Irán

La Embajada de México en Irán informó que debido a las condiciones que prevalecen en el país, la embajada permanecerá cerrada y operará de manera temporal de manera remota desde Azerbaiyán.

En su cuenta de X, la embajada mexicana indicó que la sección consular seguirá pendiente de la asistencia y protección a mexicanos.

Detalló que por la reubicación física de la Embajada, los trámites consulares presenciales se encuentran suspendidos de forma indeterminada, y que los connacionales que requieran el apoyo pueden comunicarse al número telefónico +98-912-122-4463 y al correo electrónico: [email protected]

“Debido a la situación que prevalece en el país, la Embajada permanecerá cerrada y operará temporalmente de manera remota”.

El lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada estará operando desde Azerbaiyán.

La cancillería señaló que el resto de las embajadas de México en la región siguen funcionando en alerta permanente.