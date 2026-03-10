Cierre del estrecho de Ormuz podría disparar petróleo

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha elevado el riesgo en el mercado petrolero y podría llevar el precio del crudo hasta 150 dólares por barril si se interrumpe el tránsito por el estrecho de Ormuz, señaló Nayel Al-Jawabra, analista de mercado sénior de VT Markets.

Explicó que el petróleo se ha convertido en un activo con impacto macroeconómico, influido no solo por la oferta y la demanda, sino también por factores como la inflación global, las decisiones de los bancos centrales y el riesgo geopolítico.

Recordó que el precio del Brent supera los 110 dólares por barril y el WTI se mantiene arriba de los 107 dólares, el incremento más rápido desde la década de 1980. Desde el inicio del conflicto regional, ambos indicadores han registrado alzas de aproximadamente 50 y 60 %, respectivamente.

Factor

Al-Jawabra indicó que el principal factor detrás del repunte es la prima de riesgo asociada al estrecho de Ormuz, ruta por la que transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo. Un cierre, incluso temporal, afectaría el flujo global de suministro.

Añadió que a esta situación se suman recortes en la producción de algunos países de la región. Irak ha reducido su producción cerca de 60 % y Kuwait también ha limitado su bombeo, lo que comienza a reflejarse en el mercado físico.

En este contexto, el ministro de Energía de Qatar, Saad Al-Kaabi, advirtió que un cierre prolongado de las exportaciones energéticas del golfo podría impulsar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril.

La tensión geopolítica también ha ampliado la brecha entre el Brent y el WTI a su nivel más alto en dos años. El Brent, más expuesto al suministro de Medio Oriente, ha registrado mayores incrementos, mientras que el WTI se mantiene apoyado por la producción interna de Estados Unidos.

Impacto fiscal para México

De acuerdo con un análisis de Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de Skandia LatAm, para México, este escenario genera efectos mixtos sobre las finanzas públicas. Por un lado, un mayor precio internacional del petróleo incrementa los ingresos por exportaciones de crudo y fortalece la captación petrolera del gobierno federal.

Añadió que estos recursos adicionales pueden aliviar parcialmente la presión sobre el presupuesto, especialmente en un contexto donde el petróleo sigue siendo una fuente relevante de ingresos públicos.

Sin embargo, explicó que el alza del crudo también presiona el costo de los combustibles que se venden en el país. México continúa importando una parte importante de las gasolinas y el diésel que consume, principalmente desde Estados Unidos, por lo que el encarecimiento del petróleo se refleja rápidamente en los precios internacionales de los combustibles.

Con la escalada de los ataques contra Irán, es probable que el precio de la mezcla mexicana del petróleo cierre la jornada de este lunes en 90 dólares; sin embargo, mientras persista el constante apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los subsidios a gasolinas, no servirán de mucho para cumplir la meta del déficit fiscal en 2026, alertaron especialistas.

“Para México, primero, sin duda el choque petrolero es la parte más relevante; la mezcla mexicana al cierre del viernes cotizaba alrededor de 82 dólares por barril, con estas referencias cercanas a los 100 dólares del Brent y WTI. Lo más probable es que hoy, al cierre de la jornada, veremos una mezcla más cerca de los 90 dólares”, estimó el economista en jefe de la casa de bolsa Finamex, Víctor Gómez Ayala.