Cifra de muertos aumentó a mil 450 tras sismos

Las autoridades venezolanas elevaron a 1450 el número de fallecidos a causa de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, al tiempo que más de 25 mil efectivos continúan las labores de búsqueda y rescate en una fase considerada crítica para localizar sobrevivientes entre los escombros.

El presidente de la Asamblea Nacional además informó que los sismos dejaron 3 mil 150 heridos y daños en 764 edificaciones, y subrayó que las próximas horas son determinantes para la respuesta a la emergencia.

En uno de los rescates más recientes, un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados con vida casi cuatro días después del desastre en Caraballeda, operación en la que participaron equipos de Estados Unidos y Francia. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Mientras persisten las operaciones en las zonas más afectadas, el esfuerzo incluye la actuación de bomberos, Protección Civil, personal sanitario y equipos internacionales especializados, según reportes oficiales.

Rescata a niño de escombros

Elementos del Ejército Mexicano rescataron a un niño de 11 años que estaba bajo los escombros.

El hallazgo se dio la noche del pasado 27 de junio en la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira —una de las zonas más afectadas por el doble terremoto— y fue confirmado por la presidenta Delcy Rodríguez.

De acuerdo con las imágenes compartidas a través de redes sociales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional encabezó el operativo de rescate. En la escena viral, se ve a los soldados mexicanos extraer al niño de entre los escombros en una camilla naranja. Se aprecia a los rescatistas coordinando cada movimiento, para no lastimar al menor.

Ejército de EE. UU. vuelve

Un segundo contingente de marines de Estados Unidos llegó este domingo a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda y rescate, casi seis meses después de la captura y extracción del entonces gobernante Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Según informó la embajada de Estados Unidos, efectivos de la Fuerza de Combate Litoral-24 de los Marines, junto con marineros del buque USS Fort Lauderdale, desembarcaron en el puerto de La Guaira con vehículos pesados y suministros destinados a las operaciones de ayuda humanitaria tras los dos terremotos registrados el miércoles.