Cinco carreras con mejor salario según IA

La inteligencia artificial, junto con el Foro Económico Mundial y datos del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), coincide en señalar una transformación radical del mundo laboral: mientras decenas de millones de empleos se perderán, surgirán cientos de millones de nuevas oportunidades.

Según la inteligencia artificial y cifras actualizadas, las siguientes cinco áreas académicas destacan por ofrecer salarios significativamente superiores al promedio en México.

Especialista en Inteligencia Artificial: la inteligencia artificial lidera en remuneración. Estos profesionales ganan entre 60 mil y 90 mil pesos al mes. Se encargan de machine learning, automatización y procesamiento de datos, áreas de alta demanda con escasez de talento especializado.

Científico de Datos: este perfil, enfocado en el análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, percibe entre 50 mil y 85 mil pesos mensuales. Es una carrera con creciente relevancia para empresas de todos los sectores.

Ingeniero en Ciberseguridad: la protección contra ciberataques es crucial hoy más que nunca. Estos profesionales ganan de 45 mil a 80 mil al mes. Su conocimiento es indispensable para gobiernos, empresas y bancos.

Médico especialista en biotecnología: combinan medicina con biotecnología avanzada para el desarrollo de tratamientos innovadores. Su salario ronda entre 50 mil y 75 mil pesos mensuales.

Ingeniero en Energías Renovables: con el impulso global hacia la sostenibilidad, estos ingenieros ganan entre 45 mil y 70 mil pesos al mes. Su labor es esencial para desarrollar proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica.