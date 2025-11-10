Cinco ejecuciones en jornada violenta

Al menos cinco ejecuciones se han reportado en las últimas horas en Tabasco. Mientras en la madrugada del sábado tres mujeres fueron asesinadas en Macuspana, este domingo dos hombres fueron ultimados en Huimanguillo.

En un primer hecho, los vecinos de la colonia El Castaño, Macuspana, informaron a las autoridades del triple homicidio de jóvenes mujeres a manos de un par de sujetos armados.

Las víctimas se encontraban afuera de su domicilio conviviendo, cuando los sujetos a bordo de una motocicleta arribaron disparando contra ellas.

Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un hospital, perdiendo también la vida debido a la gravedad de las heridas.

Las jóvenes mujeres han sido identificadas por usuarios de redes sociales como Débora Elsa ‘N’, Lourdes ‘N’ y Alejandra ‘N’, quien minutos antes del ataque había publicado en redes que se encontraban con afuera de su casa conviviendo con sus amigas.

El alcalde de Macuspana, Gaspar Díaz, señaló que tras los hechos, se dio la detención los dos hombres que presuntamente habrían cometido el ataque y refirió que había reportes de que una de ellas había sobrevivido al ataque, aunque no se ha confirmado.

Cabe señalar que los sujetos habrían sido detenidos durante un operativo realizado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, y se les aseguró un vehículo, una motocicleta, chalecos tácticos y armas largas.

Según versiones, uno de los detenidos por este crimen es menor de edad, de origen guatemalteco, quien está a la espera de que se defina su situación jurídica.

Crímenes dominicales

Por otro lado, en hechos distintos, la tarde de este domingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en la entrada del poblado Macatepec, Huimanguillo.

De igual forma que el ataque anterior, fueron sujetos a bordo de una motocicleta quienes abrieron fuego contra los dos hombres identificados como “Güero” y “Levi”.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cadáveres y abrió la carpeta de investigación correspondiente.