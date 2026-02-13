﻿﻿
Cinco trabajadores siguen desaparecidos: Vizla Silver

Febrero 13 del 2026
El trabajo en el proyecto Pánuco continúa mientras las operaciones en el sitio permanecen suspendidas. Cortesía
La minera canadiense Vizsla Silver confirmó el jueves que cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, permanecen desaparecidos, y afirmó que trabaja con asesores de seguridad además de que colabora con las autoridades mexicanas.

En un comunicado, informó que brinda “ayuda práctica y económica” a los familiares de los mineros secuestrados, a la vez que defendió las medidas de seguridad y aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero hacia el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética”.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros compañeros, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló en el comunicado Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la minera.

“Estamos con las familias y hacemos todo lo posible para apoyarlas, al tiempo que cuidamos de nuestros compañeros durante este difícil periodo”, agregó.

El comunicado de Vizsla subraya que la compañía “reafirma su adhesión a las mejores prácticas en materia de seguridad y gobernanza”.

Aseguró que está centrada en apoyar a las familias afectadas. “Vizsla Silver está en contacto directo con las familias afectadas y les está proporcionando ayuda práctica y económica, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados. Los representantes de la empresa seguirán colaborando estrechamente con las familias para satisfacer sus necesidades cambiantes. Asimismo, Vizsla Silver está apoyando a sus equipos de México y Canadá”.

