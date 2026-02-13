Cinco trabajadores siguen desaparecidos: Vizla Silver

La minera canadiense Vizsla Silver confirmó el jueves que cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa, permanecen desaparecidos, y afirmó que trabaja con asesores de seguridad además de que colabora con las autoridades mexicanas.

En un comunicado, informó que brinda “ayuda práctica y económica” a los familiares de los mineros secuestrados, a la vez que defendió las medidas de seguridad y aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero hacia el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética”.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros compañeros, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló en el comunicado Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la minera.

“Estamos con las familias y hacemos todo lo posible para apoyarlas, al tiempo que cuidamos de nuestros compañeros durante este difícil periodo”, agregó.

El comunicado de Vizsla subraya que la compañía “reafirma su adhesión a las mejores prácticas en materia de seguridad y gobernanza”.

Aseguró que está centrada en apoyar a las familias afectadas. “Vizsla Silver está en contacto directo con las familias afectadas y les está proporcionando ayuda práctica y económica, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados. Los representantes de la empresa seguirán colaborando estrechamente con las familias para satisfacer sus necesidades cambiantes. Asimismo, Vizsla Silver está apoyando a sus equipos de México y Canadá”.