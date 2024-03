CIRT supervisará contenido de La Hora Nacional

El presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Juan Antonio García Herrera, aseguró que no hay ningún boicot, ni amago de los radiodifusores de no transmitir La Hora Nacional. Sin embargo, adelantó que, a partir del domingo que pasó, van a supervisar el contenido de la pauta del programa para que se cumpla con la ley y no se arriesguen a un procedimiento de sanción.

“Esperemos a que el INE decida qué va a pasar con esa queja que presentaron, y por lo pronto nosotros seguiremos transmitiendo La Hora Nacional, siempre percatándonos que esta cumpla con la legislación y que nosotros no entremos en un incumplimiento por transmitirla. Es así, no hay boicot ni nada, ni es un tema político”, aseguró.

En entrevista, Juan Antonio García recordó que la transmisión de La Hora Nacional es voluntaria de cada concesionario, por lo que vigilarán el contenido de cada emisión para no arriesgarse a una sanción.

Al preguntarle sobre si hay conciencia en los consejeros del INE, que resolverán la queja que presentaron el fin de semana pasado los diputados panistas Luis Mendoza y Federico Döring contra los integrantes de la CIRT, de que ellos no producen el contenido de La Hora Nacional, respondió:

“Eso tiene que quedar muy claro: nosotros no producimos, ni supervisamos el contenido de La Hora Nacional; es decir, todo esto es responsabilidad, por supuesto de Gobernación, ellos son los que producen el programa, nosotros solamente lo retransmitimos por un acuerdo que tenemos con Gobernación”.