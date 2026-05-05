Citan a 50 personas por caso de agentes de CIA en Chihuahua

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación de los dos agentes de la CIA que participaron en el operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua, el vocero de la dependencia, Ulises Lara, informó que están citando a declarar a cerca de 50 personas.

En un videomensaje, el funcionario federal explicó que la dependencia está avanzando en la indagatoria, por lo que serán entrevistadas estas personas que participaron en el operativo en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

Indagatoria

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se va a citar a declarar a 50 agentes de Chihuahua por la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones encubiertas, esto luego de la muerte de dos agentes estadounidenses en la Sierra del Pinal, el 19 de abril, en el municipio de Morelos.

Indicó que se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR.

Enfatizó que la dependencia investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable.