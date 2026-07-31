Citan a declarar a siete marinos por caso Farías

La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó una de las solicitudes de la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (señalado por los delitos en materia de hidrocarburos y quien permanece en El Altiplano) al ordenar la realización de entrevistas ministeriales a siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes deberán comparecer este jueves ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

De acuerdo a la defensa legal del vicealmirante, la diligencia, formalizada mediante un oficio fechado el 22 de julio, representa un avance para la estrategia jurídica al incorporar testimonios de personal naval dentro de la carpeta de investigación.

El oficio establece que las entrevistas fueron autorizadas a petición expresa de la defensa y serán desahogadas por sus propios abogados a lo largo de este jueves, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento.

La dependencia indicó que la comparecencia escalonada de los siete marinos abre una nueva etapa en la investigación, al permitir que la versión de integrantes de la Semar quede integrada formalmente al expediente ministerial, una diligencia que era una de las exigencias de la defensa.

Detalló que la atención ahora se centra en lo que puedan revelar los marinos.

“Sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo, quiénes dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz.

“Más que una diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones”, dice el texto.