Citan a embajador mexicano por retención de menor

Eduardo Villegas Megías, embajador de México en Rusia, fue convocado por ese país ante lo que señaló “una inacción” por el caso de la menor Kristina Románova, supuestamente retenida ilegalmente por las autoridades mexicanas en un centro de internamiento.

María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia, destacó que llevan a cabo acciones diplomáticas: “ante el hecho de que se hayan ignorado los repetidos llamamientos de Moscú, la parte rusa ha exigido con firmeza el acceso consular inmediato a la menor”.

Enfatizó que se trata de una ciudadana rusa y debe haber condiciones para su regreso sin obstáculos a Rusia.

Indicó que el tema ha sido ampliamente debatido y cubierto por los medios rusos, así como abordado por representantes autorizados de las autoridades rusas.

Hasta la tarde de ayer jueves 16 de abril, ni el embajador Villegas ni la embajada han emitido un pronunciamiento al respecto.