Citan a Rocha a declarar por acusaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a los demás funcionarios acusados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, indicó, en el marco de las diligencias que hace con el fin de determinar si existen indicios de nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, como se acusó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, dio a conocer.

Sin embargo, no precisó cuándo, dónde ni a qué hora acudirá el mandatario estatal, quien lleva semanas desaparecido de la escena pública.

Caso Maru Campos

Por otro lado, en el caso de la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, confirmó que la gobernadora Maru Campos fue requerida junto con el exfiscal del estado, César Juaregui, en calidad de testigos

Ello, señaló, para recabar la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

“Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”, indicó.

La Fiscalía General de la República aseguró que en ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso.

Y reiteró que en el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua actuará de conformidad al citar también a la mandataria chihuahuense.