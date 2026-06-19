Citlalli Hernández fija postura sobre Ruth González

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, aseguró que no habrá alianza con San Luis Potosí en los comicios intermedios de 2027 si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propone como candidata a la senadora Ruth González Silva, debido a que es esposa de Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de la entidad.

Debido a que una eventual candidatura de Ruth González no cumpliría la regla antinepotismo, la morenista dijo que su partido “no podría acompañar” al Partido Verde bajo esa condición.

“Vemos venir que en el caso de San Luis Potosí pudiéramos tener un encuentro de reglas distintas. En Morena somos muy claros en que no queremos un candidato que sea familiar de quien está gobernando actualmente, que es el caso de San Luis”, dijo.

Hernández Mora, sin embargo, descartó que este desacuerdo entre partidos implique algún quiebre en la alianza, “hasta para no ir en acuerdo nos vamos a poner de acuerdo en el marco del diálogo”.

Habrá diálogo

La exsecretaria de las Mujeres garantizó que habrá un diálogo permanente entre las tres fuerzas políticas de la coalición, por lo que se mantendría unión rumbo a por lo menos 16 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

Apenas hace un mes, la presidenta del PVEM, Karen Castrejón, confirmó en un mensaje difundido en sus redes sociales que perfilan a González Silva como su candidata a gobernadora de San Luis Potosí, en donde afirmó que no hay nepotismo porque el voto ciudadano sería el que decida otorgarle esta responsabilidad a la senadora.

Según dijo, nepotismo es cuando un gobernante designa directamente a un familiar cercano en un cargo dentro de su administración, por lo que ese fenómeno no se presenta cuando se trata de un cargo de elección popular.

“Hoy, las encuestas muestran que la senadora y mi compañera Ruth González Silva cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado”, manifestó Castrejón.