Citlalli se despide de la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández Mora confirmó este jueves su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres para ayudar a Morena rumbo a las elecciones de 2027 y expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por “el más grande honor” de su vida al frente de esta institución.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Hernández Mora respaldó a la mandataria federal, quien le permitió desempeñarse como la primera secretaria de las Mujeres en la historia de México.

De acuerdo con la morenista, la Secretaría de las Mujeres es más que una persona, por lo que aseguró que ninguna víctima de violencia en el país estará sola, porque esta institución seguirá trabajando en tiempo de mujeres y “continuando con lo iniciado”.

“Como lo acaba de informar la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera Del Pueblo, dejo el encargo de la Secretaría de las Mujeres para aceptar la invitación de Morena y acompañar el proceso electoral del 2027”, indicó.

Citlalli Hernández ahora ayudará a Morena

Ahora, la autoproclamada militante de izquierda atenderá al Comité Ejecutivo Nacional de Morena en una “tarea muy especial” rumbo a las elecciones de 2027, según lo anunciado en la “Mañanera del Pueblo” este jueves 16 de abril en Palacio Nacional.

Hernández estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. En el año 2013, a sus 23 años de edad, inició en el activismo político dentro de un Morena naciente, donde fue integrante de las Juventudes de ese partido guinda en la Ciudad de México.

Durante ese mismo año fue secretaria de Cultura en el Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en Iztacalco.

Militante del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador desde sus inicios, adquirió experiencia en temas partidistas un par de años más tarde.

En el año 2018 fue electa en el Senado de la República, durante la LXIV Legislatura. Su conflicto con Téllez

Téllez, rival política de Hernández, ironizó con carteles de “se busca” que la entonces secretaria general de Morena cobraba sin realizar su trabajo legislativo, por darle prioridad a las campañas electorales.

Secretaria general de Morena y primera titular de Mujeres

En el año 2020, Citlalli Hernández resultó electa como secretaria general de Morena, cuando el presidente nacional del partido era el hoy secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En 2024, encabezó la Coordinación de Coaliciones del proceso electoral y durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum fue enlace con mujeres a nivel nacional.

Desde el primer día de 2025 y con 34 años de edad, asumió funciones como la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, institución creada por Sheinbaum Pardo para coordinar políticas públicas para avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres de México.