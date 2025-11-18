Citlalli y Alessadra se enganchan en redes

La marcha convocada por Generación Z abrió el debate incluso desde antes de llevarse a cabo; sin embargo, el saldo de personas lesionadas es lo que ha generado mayor controversia, pues manifestantes, policías y reporteros se encuentran entre las víctimas de la protesta que se tornó en una movilización violenta.

Tras el hecho, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, protagonizan una confrontación en redes sociales.

El domingo, Rojo de la Vega Piccolo señaló que la “doble moral” de Hernández Mora asusta y citó una publicación en X (antes Twitter) de 2018 de la secretaria de las mujeres celebrando que Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno capitalino, había retirado a los granaderos para repeler las manifestaciones.

Citlalli Hernández respondió a los señalamientos mencionando que cuando fue diputada local se puso un fuero para que “los granaderos de (Miguel Ángel) Mancera no golpearan a vecinos que protestaban contra la corrupción inmobiliaria del PRIAN”. También cuestionó a la alcaldesa por la violencia que se presentó en la marcha de la Generación Z: “¿La condenas o aceptas cínicamente que la derecha, a la que perteneces, actuará con violencia como bandera?”, señaló.

Luego, retó a Alessandra Rojo de la Vega a difundir cómo eran las marchas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Yo sí las viví, a mí sí me golpearon granaderos muchísimas veces”, expresó la secretaria de las Mujeres.

Tras esto, la alcaldesa de Cuauhtémoc aceptó el reto, rechazando que se utilizara a los policías capitalinos para responder a la movilización con gas lacrimógeno, y compartió videos de una marcha del 8 de marzo, donde participó y fue rociada con el contenido de un extintor, destacando que el material audiovisual se grabó cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno capitalina.