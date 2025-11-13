﻿﻿
NacionalNación

Ciudadanía podrá denunciar a diputados

Noviembre 13 del 2025
Kenia López Rabadán. Cortesía
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, celebró la integración del Comité de Ética de la Cámara de Diputados y destacó que ahora los ciudadanos podrán presentar quejas por la actuación de sus legisladores.

“Era una medida necesaria y de relevancia. Nuestro país merece a legisladoras, a legisladores que actúen con integridad y probidad en el ejercicio de sus funciones. Legisladores que sean conscientes de que su labor la pagan los impuestos de los mexicanos”, señaló en entrevista con medios de comunicación, previo a la sesión de este miércoles.

La legisladora hizo votos para que este Comité funcione para dar respuesta a los ciudadanos “más allá de estas paredes de la Cámara de Diputados” y que se conozcan los mecanismos para dar seguimiento a las acciones y omisiones de los legisladores.

Deberá abordar y dar respuesta, insistió, sobre la honorabilidad y la conducción ética de un legislador.

