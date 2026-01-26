﻿﻿
Ciudades de EE. UU. están bajo el yugo del frío

Enero 26 del 2026
Más de 12 mil vuelos cancelados entre el domingo y hoy lunes, al menos siete muertos -cinco de ellos en Nueva York- y 23 estados en estado de emergencia, desde el sur hasta el norte del país.

Una violenta ola de frío está poniendo de rodillas a Estados Unidos, con temperaturas que en algunas áreas alcanzan los -30 grados, hasta 40 grados por debajo de la media estacional.

Una tormenta que afecta a más de 185 millones de personas y representa la primera verdadera prueba para el gobierno del presidente Donald Trump, tras los drásticos recortes a la Protección Civil federal con el fin de contener el gasto público.

Las consecuencias son graves. Aproximadamente 800 mil usuarios se quedaron sin electricidad, especialmente en el sur.

Escuelas cerradas o enseñanza a distancia en numerosas ciudades, incluidas Nueva York, Boston, Filadelfia, Houston, Atlanta y Dallas.

Las autoridades advierten que la tormenta podría afectar a hasta 240 millones de ciudadanos, mientras la lluvia helada y las acumulaciones de hielo amenazan nuevas interrupciones de electricidad a lo largo de la costa este

