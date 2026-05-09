Civiles armados agreden a personal de la SSPC: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que civiles armados agredieron a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Culiacán, Sinaloa, durante la investigación de una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.

Por medio de redes sociales, el funcionario federal aseguró que la situación ya fue controlada y como resultado de las acciones se reporta de manera preliminar una persona detenida y dos agresores fallecidos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, también se aseguraron cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.