CJNG, autor de emboscada contra comerciante

Sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los responsables de la emboscada contra el empresario del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, en la que también fue asesinada su hija de 16 años y uno de sus escoltas, señaló el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Indicó que los videos del hecho, ocurrido la mañana del 29 de diciembre en las calles de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, muestran que los pistoleros portaban equipo táctico con las siglas del grupo delictivo.

Señaló que se investiga la posible relación de Prieto Valencia con ese u otros grupos delictivos: “como ustedes saben, esta persona tenía algunos antecedentes penales; se está investigando su actividad, a lo que se dedicaba, si tiene relación con este u otros grupos criminales”.