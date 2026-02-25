CJNG, con una guerra interna

Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialistas en seguridad consideran que la organización criminal va a iniciar una guerra interna por el nuevo liderazgo.

Detallan que estas demostraciones de bloqueos y quemas de vehículos son para mostrar el “poder”, además movilizar sicarios es parte de esa futura lucha interna.

El especialista en seguridad, Daniel Santander, comenta que entre sus posibles sucesores podría estar su hijastro “El 03” Juan Carlos Valencia González. También hay posibles cabecillas regionales y operadores de esta estructura como Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R” y Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Agrega que, sobre la sucesión del CJNG hay que establecer que cada una de las organizaciones criminales tiene una dinámica y una estructura diferente.

El especialista Armando Rodríguez indica que en el círculo inmediato de “El Mencho” no se vislumbraba alguien que pudiera tomar el control de todas las operaciones del Cártel.

Además, el CJNG opera en la región del istmo de Tehuantepec desde el año 2023, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca; y su objetivo, era el control del Corredor Interoceánico por el flujo económico en la región.

Reportan más incendios de vehículos y comercios

Y durante la noche del lunes y madrugada de ayer martes se registraron nuevos incendios de vehículos, mobiliario urbano y comercios en algunos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado, sin embargo, desde temprana hora la actividad comercial parece retomar su curso.

Además, se reportaron nuevos bloqueos con autos incendiados en los municipios de Autlán, Lagos de Moreno y Cihuatlán.

Pese a esto la actividad en la ciudad comienza a normalizarse y en la zona del mercado de abastos, que permaneció cerrada durante el lunes, los negocios comenzaron a abrir desde temprano.