CJNG continúa tras caída de El Mencho

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió un debilitamiento en su estructura; sin embargo, advirtió que la organización criminal no ha desaparecido y continúa siendo una de las más peligrosas del país.

Al ser cuestionado sobre la situación del grupo criminal a casi un mes del operativo en el que fue abatido su líder, el funcionario señaló que el cártel mantiene presencia en diversas entidades.

“Por supuesto, es un grupo que tiene presencia en varios estados, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido; por supuesto, tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, declaró.

El titular de Seguridad indicó que, de acuerdo con reportes de inteligencia, el CJNG continúa siendo una organización con importante capacidad operativa, pese al golpe que significó la neutralización de su principal dirigente.

Sobre los bienes y recursos asegurados tras el operativo, García Harfuch explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar con precisión los avances ministeriales y las diligencias realizadas.

“Tengo entendido que la Fiscalía General de la República va a presentar un informe de lo que se ha avanzado de manera ministerial después de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí se le han asegurado ya bienes inmuebles, pero preferiría que fuera la fiscalía quien dé con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias han llevado a cabo”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó abundar en detalles sobre la duración del enfrentamiento ocurrido en Jalisco, al recordar que la información operativa ya fue presentada previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Explica qué pasó con la hija de “El Mayo”

Omar García Harfuch confirmó que durante un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales retuvieron de manera momentánea a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, con el objetivo de verificar si contaba con algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos; sin embargo, tras descartarse cualquier orden de aprehensión, fue liberada.

El funcionario explicó que las acciones formaron parte de diversos operativos realizados el día anterior en la sindicatura de El Salado, encabezados por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad.

Detalló que durante dichas operaciones fue detenido un hombre identificado como Omar Osvaldo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en San Diego, California, Estados Unidos.

García Harfuch precisó que Mónica Zambada se encontraba en uno de los inmuebles intervenidos junto con una menor de edad, por lo que fue puesta momentáneamente bajo custodia para garantizar la seguridad de los presentes y verificar su situación jurídica.

“Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estuvo bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los elementos y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos”, indicó.

El titular de Seguridad detalló que tras la revisión correspondiente se confirmó que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra en ambos países.