CJNG y colombianos asedian a los pueblos indígenas

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el ejército de colombianos al servicio de esta organización criminal, son quienes asedian a las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los 11 Pueblos.

El acecho y ataques a los pueblos originarios, perpetrados por ese cártel, han derivado en los recientes ataques.

Torres Piña expuso que tras detectarse la presencia de sudamericanos en las filas del crimen organizado que opera en esa región, se han llevado a cabo diversos operativos.

Indicó que los focos rojos donde se ha observado la operatividad de dicho cártel que se ha nutrido con la colaboración de delincuentes colombianos, se ubican en los municipios de Tangancícuaro, Chilchota, Zacapu, Nahuatzen y Charapan, entre otros.