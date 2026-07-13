Clara Brugada inaugura Utopía Acatitla

Clara Brugada inauguró una nueva Utopía en Iztapalapa, pero ahora como jefa de Gobierno.

La mañana de ayer domingo, la mandataria capitalina inauguró y recorrió la Utopía Acatitla, localizada en donde antes era un terreno baldío y lleno de basura.

Durante su recorrido, observó las instalaciones que tendrá esta nueva Utopía: mastógrafos, servicios de salud, alberca semiolímpica, canchas, trotapista, parque para perros, talleres de panadería, carpintería, serigrafía, esculturas de animales con movimiento, lavandería, casa de día, entre otros servicios.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, explicó que esta obra tuvo una complejidad técnica por las condiciones del suelo en la zona, pues hay hundimientos y grietas. Destacó que esta es la quinta Utopía que se construye desde octubre de 2024 a la fecha, y subrayó que se generaron mil empleos para su edificación.