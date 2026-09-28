Clara Brugada llama a unidad de la 4T

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a construir tres grandes unidades en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en el evento Honestidad y Resultados en la Ciudad de México, el cual fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, Brugada Molina pidió la unidad popular, la unidad del movimiento y respaldo total a la Presidenta.

En este sentido, sostuvo que, como lo ha expresado la Presidenta, México es un país libre y soberano y no es el patio trasero de nadie. “México tiende la mano, pero jamás baja la cabeza; que se oiga bien, que se oiga lejos, que este mensaje cruce fronteras: México tiene mucha Presidenta”.

Precisó que, en un mundo en el que soplan vientos de odio y resuenan de nuevo tambores de guerra y en el que la ultraderecha avanza y resurge hasta el fascismo, “el liderazgo de nuestra Presidenta es una referencia democrática internacional. Tenemos a la mejor presidenta del mundo”.

Mensaje

La Mandataria capitalina destacó que con la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha reducido más del 50 % de homicidios, sigue aumentando el salario mínimo, millones salieron de la pobreza y caminamos hacia un servicio universal de salud.

Además, dijo, los grandes programas sociales han cambiado la vida de millones, y grandes obras de movilidad están transformando la ciudad. ”La Ciudad de México será la gran puerta ferroviaria del país. La transformación viaja en tren. Gracias, Presidenta, por haber transformado la ciudad; primero como Jefa de Gobierno, la Ciudad de México no lo olvida, y ahora desde la presidencia sigue impulsando la transformación de la ciudad».