Claudia celebra infraestructura de primer orden

“¡Misión cumplida pueblo de México!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inaugurar el Tren Felipe Ángeles de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Al destacar una mejora en la movilidad con esta obra, la mandataria pidió nombrar la estación del AIFA como “Clara Kraus”, en reconocimiento a la esposa del general Felipe Ángeles, a quien calificó como “una mujer extraordinaria”.

“Gobernar para el pueblo también significa construir infraestructura de primer orden, significa construir infraestructura innovadora, trenes, aeropuertos, operar aerolíneas; significa que el pueblo de México tenga acceso al agua potable, eso significa también gobernar para el pueblo de México. Así que hoy le decimos al pueblo de México: gobernamos para el pueblo. ¡Misión cumplida, pueblo de México! Decirle a todas y todos que la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados”, expresó.

Tren Suburbano es ahora un tren del pueblo

Acompañada de integrantes de su gabinete; de su esposo, Jesús María Tarriba; de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la presidenta reconoció a los ingenieros militares y trabajadores de la construcción por esta obra que, aceptó, presentó “problemas sociales” que se pudieron resolver.

Claudia Sheinbaum recordó que recientemente anunció que el Tren Suburbano “es ahora un tren del pueblo de México” porque ya fue adquirido al 100 % por el Estado mexicano.

“Tomamos la decisión de que fuera completamente público, y va a ser operado por Banobras. Es un tren del pueblo de México, el tren que lleva el nombre de un general revolucionario, una personalidad extraordinaria, no solamente como general; es el general pacifista que defendía siempre por encima de todo la vida y que orgullosamente hidalguense.

“Quiero pedirle al general Pastor (director del AIFA), a quienes operan el aeropuerto que esta estación se llame, por supuesto, estación Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que lleve otro nombre, que es el de Clara Kraus, que es la esposa de Felipe Ángeles, una mujer también extraordinaria, recientemente se trajeron sus restos que estaban fuera para que estuvieran juntos en Hidalgo, en Pachuca. Y queremos también hacer un homenaje a las mujeres de nuestra historia”, externó.

Medios abordan el Tren Felipe Ángeles

La presidenta de México, al inaugurar ayer domingo el Tren Felipe Ángeles, en su ramal Buenavista-AIFA, dijo que partirá a las 10:00 de la mañana con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los medios de comunicación, entre reporteros y camarógrafos, ya abordaron uno de los 10 convoyes que fueron destinados por el Gobierno Federal para el proyecto ferroviario.

Los vagones del Tren Felipe Ángeles cuentan con la señalética informativa sobre las estaciones por las que transitará para llegar a la terminal aeroportuaria, partiendo de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hasta llegar al municipio de Zumpango, en el Estado de México.

En los alrededores de la estación Buenavista ya fueron habilitadas las máquinas para recargar las tarjetas, mismas que podrán ser las de Movilidad Integrada.

El tren utilizará las vías ya existentes del ramal Buenavista-Cuautitlán, cruzando por las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería. Y a partir de ahí comienza el ramal Lechería-AIFA, avanzando por las estaciones Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y la terminal de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El trayecto total será de aproximadamente 45 minutos, desde Buenavista hasta el AIFA y el nuevo ramal es de 23 kilómetros de doble vía electrificada, cuya puesta en marcha oficial fue a partir de este 26 de abril.

Estaciones, horarios y costo

Durante la inauguración en la estación AIFA-Clara Kraus, a petición de la presidenta, el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, expuso que el recorrido total son 42 kilómetros, de los cuales 18 se incorporan de vía existente del servicio de Buenavista a Lechería, y a partir de ahí se hace el desvío de 23 kilómetros hasta la terminal aérea.

Lajous mencionó que está estimado que la demanda llegue a 57 mil pasajeros diarios, aunque su capacidad llega hasta más de 80 mil. Al unir a la Ciudad de México con el Estado de México, destacó conexiones con el Metro, Metrobús y Ecobici, así como con el Mexibús y transporte público local mexiquense. Incluye 10 trenes de 100 metros de longitud con capacidad de 719 pasajeros cada tren.

La vía está diseñada para hacer el recorrido en 43 minutos, a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora y una máxima de 130 kilómetros por hora.

Cuenta con 294 cámaras de vigilancia en estaciones y viaductos, así como 488 bocinas en la línea para tener comunicación con las personas usuarias.

Abundó que el Sistema de Control de Tráfico Ferroviario permite controlar velocidad, distancia entre trenes, aparatos de vía y desvíos para garantizar la seguridad de usuarios.

Ejército del pueblo que ejecuta obras sociales para el pueblo

El general Iván Hernández Uribe, ingeniero residente de obra, indicó que este tren es resultado del esfuerzo y el compromiso del Gobierno Federal en beneficio de nuestro país, así como “un símbolo de progreso, pero también de la gran capacidad de nuestra nación desde el punto de vista constructivo”.