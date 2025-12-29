Claudia confirma saldo por accidente de tren

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) se encontraba apoyando a los usuarios del Corredor Interoceánico, tras el accidente donde se descarriló uno de los vagones principales.

Por medio de su cuenta de X, la presidenta mencionó que se encuentran atentos a los trabajos que se realizan.

Detalló están participando instancias como SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado; asimismo, señaló que conforme se tengan más datos, ampliarían la información.

Más tarde, en la misma red social, confirmó:

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

“La secretaria de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando”.

Descarrilamiento

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos insignia en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró un nuevo incidente.

En esta ocasión, la máquina principal del ferrocarril se descarriló a la altura de la comunidad Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, informó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Semar, sin reportar si hubo personas heridas, aunque el saldo es de 13 fallecidos y 98 lesionados.

De acuerdo con la dependencia, viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. “En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”, reportó mediante un mensaje en redes sociales.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aseguró que desde el primer momento se brindó atención inmediata a las personas usuarias y se mantenía coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

“Conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia”, señaló.

Visita Parque Ecológico

Este domingo del accidente del tren, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no “un aeropuerto inviable” y que se iba a hundir.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se buscó construir en los terrenos del Lago de Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM), el cual fue cancelado, tras una consulta popular, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal invitó a la población mexicana a conocer las actividades deportivas que se llevan a cabo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, inaugurado en agosto pasado por ella cuando era presidenta electa y por el entonces presidente López Obrador.

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”.

En el video de su recorrido por las instalaciones del parque y acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en vez de construir un aeropuerto “que se va a hundir”, se decidió hacerlo un parque ecológico con espacios para el deporte y recreación.