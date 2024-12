De acuerdo al periódico británico Financial Times, dio a conocer la lista de las 25 mujeres más influyentes del mundo 2024, entre las que se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las cuales fueron reconocidas por su éxito individual, así como por su capacidad de generar cambios significativos en la sociedad.

Roula Khalaf, editora del Financial Times, afirmó que este “año celebramos a las mujeres que están rehaciendo el mundo en el que vivimos hoy”.

En ningún otro lugar queda esto más claro que en la edición de 2024 de la revista FT Weekend, una lista de 25 de las mujeres más influyentes del mundo, escrita por las mujeres más influyentes del mundo.

En la portada de su edición digital del viernes 6 de diciembre, el Financial Times presentó la lista titulada “The FT’s most influential women of 2024” (traducida como “Las 25 mujeres más influyentes de 2024 según FT”), en la que, junto a figuras políticas como Kamala Harris, se destacó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo .

Este 2024, la selección incluye a mujeres que no solo resaltan por su éxito individual, sino también por su capacidad de generar cambios significativos en la sociedad y promover la inclusión en diversas áreas.

¿Quiénes son las 25 mujeres?

Entre las mujeres más destacadas se encuentra Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos; su posición en la Casa Blanca le ha permitido influir en debates clave sobre derechos humanos, justicia racial y el futuro de la democracia.

Asimismo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), mantiene su papel de liderazgo en la economía global, enfrentando desafíos complejos como la inflación y la política monetaria en Europa.

En el ámbito del entrenenimiento y la música se encuentran las cantantes Taylor Swift y Charli XCX. La lista también incluye a mujeres como Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia, y Bisan Owda, cineasta y periodista palestina que ha documentado el genocidio en Gaza.