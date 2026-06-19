Claudia felicita a la selección

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la Selección Mexicana frente a la de Corea del Sur, en su segundo partido del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su felicidad por la victoria del equipo nacional, lo que les permite avanzar una fase más en el torneo internacional.

“Muchas felicidades a nuestra Selección”, escribió.

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Además, aseguró que su esfuerzo, dedicación y talento se han convertido en inspiración y orgullo para todos los mexicanos.

“Su triunfo llena de orgullo a todo México”, expresó.

También incluyó en su mensaje una foto en la que aparece levantando los brazos en señal de felicidad mientras observa la transmisión del partido junto a su esposo, Jesús María Tarriba Unger.