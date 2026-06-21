Claudia: la educación es un derecho, no un privilegio

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290. Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estudiantes y dos robots, anunció la creación de 200 mil nuevos espacios en educación media superior, la mandataria recorrió el plantel especializado en Inteligencia Artificial (IA), Robótica y Automatización.

“Ampliamos las actuales preparatorias para que haya más espacio para los jóvenes y nuevas preparatorias. Y ahora el nuevo modelo que inicia este año, que es el Bachillerato Nacional Margarita Maza. De todos estos modelos que son parte del bachillerato nacional, son 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria en todo el país. Aquí, en Baja California, ya está en funcionamiento la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y ahora, este, bachillerato tecnológico, parte del Bachillerato Nacional”, explicó.

“La educación es un derecho, no un privilegio y vamos a seguir construyendo preparatorias que queden cerca de la casa”, expresó la mandataria a los estudiantes.

Marina del Pilar agradeció el apoyo de la Jefa del Ejecutivo a las y los jóvenes de Tijuana, especialmente en el Fraccionamiento Natura: “Una zona, históricamente, olvidada, rezagada, y que hoy, gracias a tu sensibilidad y a tu compromiso con la educación de las juventudes mexicanas, consumir más preparatorias que queden cerca de la casa, se ha convertido en una realidad. Ya no es un sueño, hoy podemos decir que la educación es realmente un derecho y no un privilegio”, dijo.

Entrega tarjetas de la Beca Rita Cetina

Además, la presidenta de México encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles que recibirán alrededor de 9 millones de niñas y niños estudiantes de primaria en todo el país con el objetivo de que lleguen a la escuela en igualdad de condiciones.

“El día de hoy, ya saben, estamos entregando la tarjeta del Banco del Bienestar, el banco del pueblo de México, para que en agosto reciban el apoyo para útiles y uniformes escolares. Esta beca es para todas y todos los niños de México que van en escuela pública, son 9 millones de niñas y niños en el país, todos que van a escuela pública que reciben este apoyo para útiles y uniformes. Siempre hay gastos cuando uno lleva a los hijos a la escuela, cuando viene la entrada a clases, uniformes, útiles, los zapatos nuevos, todo lo que significa la entrada a clases de un nuevo grado, entonces esta beca es para que todas y todos los niños lleguen lo más parejo a la escuela posible”, informó.

Recordó que con los gobiernos de la Cuarta Transformación todas y todos los estudiantes cuentan con un apoyo bimestral de la Beca Rita Cetina en secundaria y posteriormente en preparatoria con la Beca Benito Juárez. Agregó que su gobierno avanza en el otorgamiento de la Beca Gertrudis Bocanegra para alcanzar cobertura total en beneficio de las y los alumnos de Educación Superior.

Además, reflexionó con madres y padres de familia sobre los beneficios de reducir el uso de las pantallas y regresar a los juegos tradicionales en las escuelas públicas de todo el país. Asimismo, les recordó a las niñas y niños que México es una nación maravillosa y por ello las y los mexicanos tienen cuatro amores: el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que con la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles, serán más de medio millón los estudiantes de Baja California que reciban alguna de las becas del Gobierno de México e invitó a madres y padres de familia para que sus hijas e hijos se sumen al programa Vive saludable, vive feliz que ofrece orientación nutricional, servicio dental y lentes gratuitos.

Claudia reitera que la SEP y Segob atienden a la CNTE

En otro tema, la mandataria federal reiteró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob y Mario Delgado Carrillo, titular SEP siguen atendiendo y responderán las demandas de la CNTE.

-“Se retira la CNTE de las calles del Centro Histórico”, se le dijo esta mañana.

-“Ya que contesten Gobernación y Educación”, se limitó a responder la mandataria al llegar al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290 en Tijuana, Baja California.

En conferencia de prensa, reconoció que no se alcanzó la abrogación de la Ley del Issste ni de la reforma educativa, principales demandas de la huelga nacional, las cuales incluye el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio, el incremento salarial del 100 % directo al sueldo base y la homologación de prestaciones.

“Hay que decirlo bien claro: no se alcanzó la abrogación de las dos reformas. El deseo era que se abrogaran, pero tenemos que mejorar nuestra condición de fuerza”, sostuvo González Vázquez durante un mensaje dirigido a los docentes que participaron en el plantón.