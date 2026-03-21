Claudia: Revocación puede discutirse hasta enero 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el proceso de revocación de mandato del Ejecutivo podrá discutirse hasta enero de 2027, conforme a lo establecido en la Constitución, y subrayó que este mecanismo no es automático ni obligatorio, sino que debe solicitarse mediante la recolección de firmas ciudadanas.

Explicó que su Plan B busca ajustar los tiempos en los que puede realizarse este ejercicio democrático y permitir que el titular del Ejecutivo pueda expresarse de manera pública sobre el proceso.

“La Constitución dice actualmente que el Ejecutivo federal o un porcentaje de firmas pueden solicitar la revocación de mandato del Ejecutivo federal en el cuarto año de gobierno. Desde que lo envió el presidente López Obrador se planteó que pudiera ser en el tercer año de gobierno; lo que estamos planteando nosotros es que sea en el tercer o en el cuarto año”, agregó.

Sheinbaum aclaró que cualquier modificación puede analizarse hasta 2027 sin necesidad de realizar cambios inmediatos, ya que así lo permite el marco constitucional vigente.

“La decisión de si vamos a revocación de mandato y cuándo puede esperar hasta enero del 2027, de acuerdo con la propia Constitución, sin ningún cambio. En ese momento lo único que estamos planteando es que pueda hacerse en el 27 o en el 28 y para cualquier presidente o presidenta de la República”, indicó.

La titular del Ejecutivo enfatizó que el mecanismo depende de la participación ciudadana y no se activa de manera automática.

“No es obligatorio, es a solicitud”, puntualizó.

Pide transparencia tras reserva de información

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años la información relacionada con 151 vehículos que integran su parque vehicular, la presidenta consideró que toda la información pública debe mantenerse bajo principios de transparencia.

Señaló que corresponde al Poder Judicial explicar las razones detrás de la decisión, aunque dejó clara su postura personal sobre el acceso a la información pública.

“Bueno, pues habría que revisar, hay que preguntar al Poder Judicial por qué reservaron esta información, por qué la reservaron. Mi opinión es que todo debe ser transparente. Esa es mi opinión”, expresó.

Exige investigación detallada por muerte de mexicano

Luego del fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, joven mexicano de 19 años que murió en una cárcel del condado en Florida, Estados Unidos, por presunto suicidio, Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal enviará una carta diplomática “más fuerte” para exigir una investigación profunda sobre el caso.

Durante su conferencia en Cancún, señaló que, aunque el informe preliminar indica que el joven se quitó la vida, México busca esclarecer las circunstancias del hecho y manifestó inconformidad por lo ocurrido.

Hay confianza de banqueros tras reforma judicial

En el marco de la 89.ª Convención Bancaria, la presidenta aseguró que los banqueros expresaron su confianza al gobierno tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en 2024.

“Dijeron que va muy bien, tuvimos una reunión con los principales bancos antes de entrar a la convención. Lo dijo Emilio Romano en su discurso que cada vez sienten mayor certeza en la Corte y en el Poder Judicial. Lo que ellos piden es que haya más tribunales especializados en asuntos mercantiles, esa es su solicitud que ya tendrá que revisarlo el Poder Judicial”, explicó.

Durante la conferencia matutina, la mandataria indicó que los banqueros afirman que el Poder Judicial actual está funcionando muy bien, a pesar de que previo a la reforma judicial, externaron su preocupación por los cambios propuestos.

Asimismo, Sheinbaum Pardo explicó que se buscarán todos los mecanismos para ampliar el crédito a pequeños negocios, y aumentar el financiamiento del PIB del 38 al 48 %, pues muchas veces, comerciantes solicitan créditos a bancos y se les son negados.

Firma decreto para impulsar turismo comunitario en Q. Roo

La presidenta firmó el decreto que declara de interés público el turismo comunitario en México, una estrategia que busca preservar el patrimonio biocultural del país y generar bienestar económico directo para las comunidades indígenas y afromexicanas.

Durante un acto público en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, explicó que el turismo comunitario reconoce a los pueblos originarios como protagonistas del desarrollo turístico, al permitir que visitantes conozcan la vida, cultura, tradiciones y territorio de las comunidades desde su propia organización social.

Apuntó que este modelo representa “el turismo del México profundo”, enfocado en fortalecer la identidad cultural y distribuir los beneficios económicos de manera directa entre las poblaciones locales.

México envía nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba

Sheinbaum Pardo informó que parte un barco con ayuda humanitaria para Cuba, en colaboración con el Gobierno de México y la solidaridad de los mexicanos. Remarcó que todavía busca enviar combustible sin tener afectaciones económicas por parte de Estados Unidos.

Lamentó que Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos.

Dijo que México ha impulsado la ayuda humanitaria, por lo que este viernes saldrá un barco de la Secretaría de Marina (Semar) y destacó la participación de organizaciones, quienes también brindarán apoyo al salir del Puerto de Progreso, Yucatán.