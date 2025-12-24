Claudia Sheinbaum destaca combate contra extorsión

Durante la conferencia matutina de este pasado martes, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el combate del Gobierno Federal contra la extorsión en México y explicó que a la estrategia se integraron todas las gobernadoras y gobernadores del país, quienes afinaron detalles la semana pasada durante el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional.

“Todas las gobernadoras y gobernadores están trabajando en la estrategia contra la extorsión, y tenemos que dar resultados pronto”, expresó.

La titular del ejecutivo destacó que ha disminuido el número de denuncias ante el 0-8-9, pero reconoció que “no es necesariamente ningún indicador”.

Resultados de la Encodat 2025 demuestran que sí funciona

Y sobre la salud mental en adolescentes, la presidenta destacó la importancia de tener una estrategia integral de participación colectiva entre Gobierno, familias y escuelas, para poder dar una alternativa de vida y de felicidad a las y los jóvenes.

Por ello, enfatizó, los resultados orientarán campañas educativas y la atención médica que permitan disminuir el consumo de drogas y el próximo año, la campaña irá enfocada al uso de metanfetaminas.

“Ahora, el próximo año, vamos a ir a metanfetaminas, porque ha aumentado el uso de metanfetaminas y particularmente en opioides, lo que nos dice el secretario de Salud, el doctor Kershenobich, es que de manera muy probable esté asociada a algunos medicamentos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

CSP habla sobre accidente de aeronave

Más adelante, la mandataria informó que aún se desconocen los motivos del accidente de una aeronave naval perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), la cual se desplomó el lunes en Galveston, Texas, durante una misión de apoyo de traslado médico.

Puntualizó que las investigaciones ya iniciaron y se está trabajando de manera coordinada con el Gobierno de los Estados Unidos.

Y en el marco del cierre de fin de año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que como parte de sus giras por todo el país, hizo recorridos que equivalen a “8 vueltas a la Tierra”.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que recorrió este año 84 mil 407 kilómetros vía aérea y 19 mil 965 vía terrestre; 104 mil kilómetros en total.

“Ocho vueltas le dimos a la tierra este año”, expresó entre risas.

Toca el tema sobre de Venezuela y Estados Unidos

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que aún no recibe la carta del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la que señala “agresiones” de Estados Unidos y fue enviada a distintos jefes de Estado.

“No sé si llegó a Relaciones Exteriores, todavía no la recibo personalmente”, dijo Sheinbaum Pardo.

En el Salón Tesorería, reiteró la mandataria federal la posición de México en política exterior en cuanto a solución pacífica de los conflictos: “Lo hemos dicho con mucha contundencia y la vamos a defender siempre”.

Indicó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sostendrá una reunión en la que México hará su participación “de manera muy firme de lo que piensa siempre México”.

Suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre

En otro tema, y por mayoría de votos, la presidenta Claudia Sheinbaum, suspendió sus conferencias mañaneras hasta el próximo lunes 29 de diciembre.

Al inicio de la conferencia de este martes, planteó a las y los periodistas una votación a mano alzada, en la que decretó “un empate”, por lo que al término de la misma, volvió a realizar el ejercicio.

“A ver vamos a votar otra vez, ¿Quién quiere que haya conferencia mañanera del pueblo mañana?”, dijo la titular del ejecutivo al tiempo que varias reporteras y reporteros levantaron la mano.

Por lo anterior, la mandataria federal declaró que no habrá matutina este miércoles 24 de diciembre, y volverán hasta el 29 de enero.