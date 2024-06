Claudia Sheinbaum escogió bien a su gabinete: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito por la designación de los primeros nombramientos del gabinete de su sucesora, Claudia Sheinbaum, a los que calificó como experimentados con buena formación académica y principios.

En ese sentido, López Obrador aseveró que esta elección de los primeros colaboradores ya tuvo su primer efecto en la cotización del peso y en tranquilizar a inversionistas, desde que se anunció la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien es muy reconocido.

“Son muy buenos los nombramientos. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos, experimentados. Marcelo Ebrard tiene muchísima experiencia, va a como por instrucciones a hacerse cargo de mantener la política-económica-comercial con Estados Unidos.”

De manera personal, el presidente del Ejecutivo federal consideró que la designación de Juan Ramón de la Fuente como canciller es muy buena porque él ya tiene experiencia como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y tiene una trayectoria académica excepcional. De igual modo resaltó la trayectoria de la actual canciller Alicia Bárcena como nueva secretaria del Medio Ambiente, porque además de su experiencia en política exterior, es, además, una experta en temas ambientales.Yo no estoy recomendando a nadieEl presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no está recomendado a ninguna persona para integrar el próximo gabinete, pues afirmó que Claudia Sheinbaum sabe bien “y conoce quién puede ayudar en la formación del equipo”: “Sobra decir que la presidenta electa está actuando con absoluta libertad, yo no estoy recomendando a nadie”, dijo.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno no ha podido resolver del todo la tendencia privatizadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aseguró que se ha avanzado.

López Obrador afirmó que en el corto plazo, la CFE incrementará su capacidad de generación de energía, pues indicó que ya está fortalecida como empresa pública.

El presidente acusó otra vez que en sexenios pasados se tuvo la intención de desaparecer esta empresa pública y dejar todo el mercado eléctrico a empresas particulares, sobre todo, afirmó, a empresas particulares.

Aseguró que si su movimiento no hubiera llegado a la Presidencia hubiera continuado esta política privatizadora.Ordena intensificar búsquedaY al ser cuestionado sobre cómo va la búsqueda de los cuerpos de los mineros atrapados en la explosión de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que ordenó intensificar los trabajos de búsqueda.

Afirmó que este caso fue tratado este viernes en la reunión del gabinete de seguridad y en donde manifestó que “no queremos distraernos” en presentar demandas por este accidente y enfocarse en las tareas de rescate, pues, recordó que solo le quedan tres meses de gobierno.

“Nos queda poco tiempo, tres meses, y todo el tiempo lo queremos dedicar al rescate, no queremos distraernos; se sigue trabajando. Hoy hablamos, aprovechando que estuvo con nosotros el licenciado Bartlett”, comentó el mandatario.Llama a la marea rosa a recomponerseTras el virtual triunfo de Claudia Sheibaum como presidenta electa, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “que se recomponga” la agrupación marea rosa, y otra vez pidió que se haga una autocrítica de lo que pasó en el proceso electoral.

“Ya quiero que se componga el agrupamiento conservador que llamaron marea rosa, para que haya contrapesos como ellos plantean, que le echen ganas, hay que seguir adelante.

“No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años, vamos a volver. No, no, no, hay que seguir adelante”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes, 21 de junio, en Palacio Nacional.

En el salón Tesorería, el Presidente volvió a criticar al empresario Claudio X. González y expresó que se debe pedir cuentas “a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso”.

“¡Además cuánto dinero invertido, millones de dólares! Y además millones de mentiras, control casi absoluto de los medios de comunicación”, reprochó López Obrador al señalar la campaña de redes sociales “narco presidente”.