Claudia Sheinbaum: están en juego los programas sociales

Al señalar que en la elección del 2 de junio valdrá lo mismo el voto del hombre más rico de México que el de la persona más humilde, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que está en juego la permanencia de los programas sociales, pues aseguró que es falso que la oposición esté a favor de ellos.

“Se han cansado últimamente de decir, ayer [domingo] lo dijeron de nuevo en el debate, que ellos siempre han estado de acuerdo con los programas sociales, es falso. El PAN votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados, de la pensión universal a los adultos mayores. Ellos cada año votan en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde vienen etiquetados todos los programas sociales. Y aquí en la ciudad, ellos votaron en contra del apoyo de las becas a todos los niños y niñas en la ciudad. Por eso es falso”, manifestó.

Agregó: “Los únicos que garantizamos los programas sociales, somos quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque lo hacemos por convicción, por amor al pueblo, por amor a lo que significa por el bien de todos, primero los pobres. Eso está en juego este 2 de junio”.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que solo habrá dos caminos el día de la elección: uno es que siga la transformación y el otro que se regresen los privilegios, la corrupción, el entreguismo y las privatizaciones.

Por lo anterior, la ex mandataria capitalina alertó que, además de la compra de votos, la oposición en la capital está tan desesperada, pues pide votar cruzado, es decir, por Morena a la presidencia y Jefatura de Gobierno, y el resto de los candidatos para los partidos de su alianza conformada por el PAN, PRI y PRD.

Claudia Sheinbaum concluyó su discurso asegurando que lleva “en el corazón, en la mente y en la historia, los principios de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“¡A ganar este próximo 2 de junio! ¡Y no dejen de asistir al cierre de campaña! 29 de mayo, Zócalo, cuatro de la tarde”, mencionó la candidata presidencial.

Durante el evento estuvo la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, y Ricardo Monreal, coordinador territorial de Sheinbaum, quienes aseguraron que ganó el último debate presidencial contra Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Llama a votar por la 4T

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum Pardo dijo no al voto cruzado que está promoviendo la oposición, pues recordó que la Cuarta Transformación es un equipo y llamó votar por todos los partidos del movimiento para garantizar la continuidad del proyecto de nación.

Recordó que, en 2018, el pueblo de México hizo historia con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, y en este año, “las y los mexicanos tienen la oportunidad de dejar el mejor legado a sus hijos y nietos, que es la continuidad de los proyectos de bienestar que impulsa la 4T”.