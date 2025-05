Claudia Sheinbaum habla con Trump sobre aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la conversación telefónica que sostuvo la mañana de este jueves con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre los aranceles al acero y aluminio, así como de la industria automotriz.

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que habrá otras llamadas con el mandatario estadounidense.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal indicó que no se habló sobre la revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Va haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles.

"Recuerden que nosotros en el caso del automotriz tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más", dijo.

¿Hablaron sobre la revisión al T-MEC?, se le preguntó.

"No, todavía no llegamos en esos temas. Es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no llegamos a esos temas. Estamos, en particular, hablando del tema del acero, del aluminio, automotriz", indicó.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya alguna presión para que ingresen autoridades estadounidenses a territorio nacional, pero aclaró que no van a aceptar ninguna intimidación.

Aseguró que las agencias y autoridades estadounidenses deben respetar al gobierno y reglas de México.

"(...) esta represión no existe, pero nosotros no permitimos ninguna intimidación. Entonces, cualquier persona que represente a una agencia, a una institución, al gobierno, a los Estados Unidos, pues tiene que respetar a México y las reglas de México"» aclaró.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo mencionó que en la medida debe haber una excelente relación con el país vecino del norte, "igual que nosotros respetamos a los Estados Unidos".

Sheinbaum critica a Calderón

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que el expresidente Felipe Calderón ahora está tan preocupado porque Estados Unidos no intervenga en México.

"Nuestro pueblo es grande, nuestro corazón es grande. Entonces, la presidenta representa a su pueblo, representa a la familia. Y así, pues, hablamos siempre de frente, con respeto, como iguales".

Anuncia que 11 Polos para el Bienestar están en marcha

En otro tema, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que como parte del Plan México, están en marcha 11 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), se han aprobado 14, y cuatro más están en proceso de evaluación con el objetivo de generar Prosperidad Compartida para todos los mexicanos.

La presidenta de México informó que los Polos para el Bienestar, así como sus incentivos, que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), impulsan la inversión ordenada y con la finalidad de que se genere más bienestar, ya que el modelo de la economía moral de la Cuarta Transformación ha demostrado que al país le va mejor cuando se atiende primero a los que menos tienen.

Reconoce que no hay avances en negociaciones con CNTE

Y al ser cuestionada sobre el tema de los maestros de la CNTE, la mandataria reconoció este jueves que no hay avances en las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto, luego que el miércoles el magisterio disidente bloqueó todos los accesos a Palacio Nacional.

¿Hubo algún avance de diálogo con ellos?, se le preguntó en conferencia de prensa. "No hay avances", respondió.