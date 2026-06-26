Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al jefe de Estado español, rey Felipe VI, con quien sostendría una reunión para dialogar sobre la relación de ambas naciones en el marco de su visita oficial por el país.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro. Acompañaron a la jefa del Ejecutivo federal el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

La última ocasión en que el rey español estuvo en México fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió a la ceremonia de toma de protesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro se da en medio de una relación bilateral que en los últimos años ha estado marcada por diferencias en torno a la memoria histórica de la Conquista y el papel de la Corona española durante ese periodo.

En diversas conferencias mañaneras, la presidenta ha reiterado la postura expresada por López Obrador respecto a la necesidad de que España ofrezca una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista.

De acuerdo con su agenda, el rey Felipe asistirá al Estadio de Guadalajara al partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones nacionales de Uruguay y España.

En otro tema, la presidenta descartó que el gabinete federal presente más cambios o relevos rumbo a las elecciones de 2027. Informó que alrededor de siete funcionarios públicos renunciaron a su cargo para aspirar a una candidatura.

Precisó que Ariadna Montiel Reyes, exsecretaria del Bienestar y quien renunció a su cargo a finales de abril; así como Citlalli Hernández Mora que dejó la Secretaría de las Mujeres a mediados de abril, salieron del gabinete para cumplir funciones en Morena.

Condena fallecimiento de migrantes bajo custodia de ICE

Así también, afirmó que si bien hay buena relación entre México y Estados Unidos, al Gobierno Federal le preocupa los fallecimientos de personas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales ya suman 52, de acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch y Physicians for Human Rights.

“Hay temas en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos y que nos preocupa y nos ocupa es, por ejemplo, la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE. Y lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran”, expresó.

Y a unas semanas de su inauguración, Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha operado “superbién”.

La presidenta destacó que va muy adelantada la construcción de los trenes de pasajeros, por ello se estima que el Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca serán inaugurados en 2027, mientras que ya se tienen liberados 28 millones 452 mil 804 metros cuadrados (m2) de Derecho de vía.