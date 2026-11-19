La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se volvió viral en la red social china Weibo, con usuarios alabando que la mandataria izquierdista viajó a la cumbre de la APEC de Shenzhen en la clase económica de un vuelo comercial.

Sheinbaum, poco dada a los viajes internacionales, impulsa una política de austeridad que empezó en el gobierno de su predecesor y aliado, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en venta el avión presidencial mexicano en 2023.

Cuando se traslada, la mandataria mexicana opta por vuelos comerciales que se adecúan a su agenda.

Este miércoles, la etiqueta “La presidenta mexicana Sheinbaum llega a Shenzhen”, cuenta con más de 10.2 millones de visitas.

Algunos de los usuarios aseguraron que se encontraron con Sheinbaum en la sección de clase económica. Su equipo confirmó que la mandataria voló en esa parte del avión.

La mayoría de las publicaciones compartidas en Weibo son, sin embargo, fotos o videos de la llegada en autobús a la alfombra roja dispuesta en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shenzhen para recibir a Sheinbaum.