Claudia Sheinbaum y el liderazgo femenino en México

El 2024 cierra con miles de mujeres legisladoras, gobernadoras, presidentas municipales, alcaldesas, ministras, regidoras, secretarias y con la primera mujer presidenta de México, desde el 1 de octubre de 2024 cuando Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión. A partir de las elecciones de 2021, el número de mujeres gobernadoras y presidentas municipales aumentó considerablemente.

En la Cámara de Diputados hay 251 legisladoras (50.2 %): 146 de Morena, 33 del Partido Acción Nacional (PAN), 15 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 24 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 19 del Partido del Trabajo, 13 del Movimiento Ciudadano y una independiente. En la Cámara de Senadores, 64 legisladoras: 33 de Morena, 11 del PAN, 7 del PRI, 7 del PVEM, 4 del PT y dos de Movimiento Ciudadano.

Mujeres en el poder

Actualmente son 12 gobernadoras: María Teresa Jiménez (PAN) gobierna Aguascalientes desde el 1 de octubre de 2022 y termina su mandato el 30 de septiembre de 2027; Marina del Pilar Ávila (Morena), Baja California desde el 1 de noviembre de 2021 y finaliza el 31 de octubre de 2027; Layda Elena Sansores (Morena), Campeche desde el 16 de septiembre de 2021 y termina el 15 de septiembre de 2027.

Maru Eugenia Campos (PAN) gobierna Chihuahua desde el 8 de septiembre de 2021 y termina el 27 de septiembre de 2027; Indira Vizcaíno Silva (Morena), Colima desde el 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de octubre de 2027; mientras que Libia Denisse García (PAN) dirige Guanajuato desde el 26 de septiembre de 2024 hasta el 25 de septiembre de 2030.

Evelyn Cecia Salgado (Morena) gobierna Guerrero desde el 15 de octubre de 2021 y finaliza el 14 de octubre de 2027; Delfina Gómez Álvarez (Morena), el Estado de México desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 2029; Margarita González Saravia, Morelos desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2030.

Mara Elena Lezama (Morena) está al frente de Quintana Roo desde el 25 de septiembre de 2022, hasta el 24 de septiembre de 2027; Lorena Cuéllar Cisneros (Morena) gobierna Tlaxcala desde 31 de agosto de 2021, termina el 30 de agosto de 2027; y Norma Rocío Nahle tomó posesión el pasado 1 de diciembre y termina su mandato el 30 de noviembre de 2030.

En las entidades de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Quintana Roo y Veracruz es la primera vez que una mujer ocupa este cargo.

La capital con Brugada

Clara Brugada Molina tomó posesión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México el 5 de octubre de 2024 y termina el 4 de octubre de 2030. Cabe destacar que la capital del país ha sido la única en tener tres mandatarias mujeres: Rosario Robles (29 de septiembre de 1999 al 4 de diciembre de 2000) y Claudia Sheinbaum (5 de diciembre de 2018 al 16 de junio de 2023).

En la Ciudad de México hay ocho alcaldesas: Nancy Núñez Reséndiz (Morena) en Azcapotzalco; Alessandra Rojo de la Vega (PAN) en Cuauhtémoc; Lourdes Paz Reyes (Morena) en Iztacalco; Aleida Alavez Ruiz (Morena) en Iztapalapa; Araceli Berenice Hernández Calderón (Morena) en Tláhuac; Gabriela Osorio Hernández en Tlalpan; Evelyn Parra Álvarez (Morena) en Venustiano Carranza y Circe Camacho Bastida (Morena) en Xochimilco.

Secretarías de Estado

En el gabinete de Claudia Sheinbaum se encuentran: Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública; Ernestina Godoy, consejera jurídica; Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como Luz Elena González, secretaria de Energía.

En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentra Edna Elena Vega; en la Secretaría del Bienestar, la titular es Ariadna Montiel; Claudia Curiel, secretaria de Cultura; Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo y Citlalli Hernandez es la titular de la próxima Secretaría de las Mujeres. Y en el gabinete ampliado hay más de 20 mujeres.

Presidentas municipales

En el caso de cargos municipales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que al cierre de 2022 había 563 alcaldesas y presidentas municipales en México; mientras que se contabilizaron 1,892 hombres en dichos cargos.

A través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2023 dio a conocer que hay mil 544 mujeres síndicas y mil 81, hombres. También había 8 mil 840 mujeres regidoras y 8 mil 113 hombres; mientras que 85 mujeres son concejales y 75 son hombres.

Por su parte, la base de datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), actualizada hasta el 14 de diciembre de 2024 contabiliza a 436 presidentas municipales y mil 229 presidentes; algunos terminan su mandato el próximo 31 de diciembre de 2024; otros en 2025 y los electos más recientes, hasta 2027.

En el caso de 794 municipios no ofrece información de sus representantes. En algunos municipios de Oaxaca no hay datos de las y los presidentes y en las entidades de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no tienen información actualizada de sus municipios.

INE y SCJN

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con cuatro ministras: Norma Lucía Piña Hernández es la presidenta, mientras que la presidenta de la Primera Sala es Loretta Ortiz Ahl; también está la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa. Desde el 4 de abril de 2023, Guadalupe Taddei Zavala es la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).