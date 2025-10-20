Claudia supervisa apoyos en Puebla tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la mañana de ayer domingo 19 de octubre, Pantepec, Puebla, donde supervisó los apoyos para las personas damnificadas por las lluvias de la semana pasada.

Junto al gobernador Alejandro Armenta, Sheinbaum Pardo dijo a las personas damnificadas que se va a analizar el censo, “y dependiendo de la pérdida que hayan tenido en su casa, se va a dar un segundo apoyo”.

“Si se perdió completamente la casa, pues el apoyo va a ser mayor. Si tuvieron afectaciones menores, entonces va a ser menor. Pero eso, producto del censo”, dijo la mandataria federal.

Señaló que seguirán con la repartición de despensas grandes “en lo que se recupera todo”.

Refirió que pronto se informará cuándo será la entrega del segundo apoyo, además que se apoyará con enseres domésticos como estufas, refrigeradores o colchones.

“Todo el mes vamos a estar aquí pegados para que puedan tener estos apoyos”, mencionó.

Reporte de daños

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en Puebla se tienen 51 incidencias y 13 localidades incomunicadas.

También nueve caminos abiertos; 14 caminos abiertos parcialmente; 28 caminos cerrados; y 11 puentes afectados, todos revisados.

Se indicó que hay 24 mil 454 usuarios con servicio restablecido de energía eléctrica.

Además, 4 mil 796 viviendas censadas, 19 municipios con censo en progreso, y cuatro campamentos en Huauchinango, Teziutlán, Zacatlán y Chignahuapan para los servidores de la nación.

Se analizará ayuda para damnificados

En su visita a Pantepec, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se mantiene la coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar el apoyo a las personas afectadas.

La mandataria, junto con el gobernador Alejandro Armenta, supervisó avances en limpieza y apertura de caminos.

Inicia entrega de apoyos en Hidalgo

Esta semana se inicia la entrega de apoyos económicos a las familias que resultaron afectadas, por las intensas lluvias y desbordamientos de ríos.

Además, la presidenta informó que con el apoyo de 189 máquinas, se han limpiado a la circulación vehicular 188 caminos afectados por las lluvias, de los cuales 51 han sido abiertos de forma total y 137 de forma parcial.

Estos trabajos son clave porque permiten conectar a las comunidades, el tránsito de vehículos de emergencia y ayuda humanitaria a los municipios que así lo necesitan.

Ante su visita a Puebla, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que sigue la coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar el apoyo a las personas damnificadas, tras las lluvias de la semana pasada.

En su sexto día de recorridos por los estados afectados, Sheinbaum Pardo indicó que “continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para garantizar apoyo a todas las comunidades”, dijo en sus redes.