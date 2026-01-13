Claudia y Trump hablan de respeto a la soberanía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que sostuvo una muy buena conversación telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaron de distintos temas, entre ellos la seguridad con respeto a la soberanía de ambos países, sobre la disminución del tráfico de drogas, comercio e inversiones.

“Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta; por ejemplo, se ha reducido 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera, y este se ha reducido en 50 % en un año.

“Y platiqué un poco del trabajo que hemos hecho en seguridad en México: los resultados —que son públicos— de la cantidad de laboratorios que se han incautado; el número de personas detenidas; cómo han disminuido 40 % los homicidios; el trabajo que se ha estado realizando conjunto, con base en el entendimiento, con respeto a nuestras soberanías. Y, al final, dijimos que ‘vamos a seguir colaborando’”, informó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Explicó que luego de las declaraciones de su homólogo estadounidense, decidió buscar una llamada, la cual se concretó ayer lunes por la mañana y en la que quedó claro que hay colaboración, coordinación en el marco de las soberanías y que se trabaja conjuntamente. Por ello, entre el 22 y 23 de enero, los equipos de trabajo del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) se reunirán en el vecino país del norte.

No está sobre la mesa apoyo de Fuerzas de EUA en México

“Él todavía nos insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que eso no estaba sobre la mesa.

“Le dijimos, ‘bueno, hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial’. Y lo entendió. Fue una conversación muy amable. Y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este Comité”, detalló.

La presidenta Sheinbaum aseguró que en la relación con su homólogo seguirá aplicando la estrategia Kalimán, de “serenidad y paciencia”, y descartó que vaya a palearse con el mandatario estadounidense.

Durante la mañanera, la jefa del Ejecutivo federal denunció que hay opositores que han ido a EUA a denostar al Gobierno de México, y a quienes, afirmó, les hubiera gustado que la conversación con Trump hubiera salido mal y que se peleara con él, pero advirtió que se quedarán con las ganas porque “no nos vamos a pelear”.

También hablaron de Venezuela

Sheinbaum contó que también hablaron de la situación en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Y le dijimos muy claramente que nosotros tenemos una Constitución y que no estamos de acuerdo con el intervencionismo”, señaló Sheinbaum.

Acordaron en llamarse en otra ocasión para revisar temas pendientes como comercio y mexicanos en territorio estadounidense. “Quedamos en seguir platicando sobre la relación bilateral”, dijo.

Así también, la presidenta reiteró el trabajo de su gobierno en seguridad para la protección de todas los mexicanos.

Durante la llamada, dijo la mandataria que estuvo acompañada del canciller Juan Ramón de la Fuente; del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Esta es la llamada número 15 entre el mandatario de Estados Unidos y la presidenta de México, en el marco de los amagos de Donald Trump de ataques por tierra contra cárteles.

Reunión con Comisión para la Reforma Electoral

En otro tema, la presidenta informó que el próximo miércoles sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y en donde, adelantó, “se tomarán algunas decisiones al respecto”.

Sheinbaum dijo que se debe analizar si es conveniente separar las elecciones de 2027 con las de la elección judicial.

Así también, reconoció a cónsules por defensa de mexicanos en Estados Unidos, frente a las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump.

La mandataria expresó que “vamos avanzando en que todos se sientan protegidos por nuestros consulados”, tras realizarse la semana pasada la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026.