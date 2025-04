Clausura simbólica del Senado por madres buscadoras

Madres buscadoras clausuraron de manera simbólica la entrada al Senado de la República para reclamar “su falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas”, luego de que presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, negó que la crisis de desapariciones en México sea sistemática.

Además, exigieron al legislador una disculpa por las declaraciones en las que aseguró que en México las desapariciones forzadas no existen o son pocas.

“Les falta mucha voluntad para atender a las víctimas, mucha voluntad política y voluntad del corazón; nosotros no tenemos colores. nosotros no tenemos inclinaciones políticas. No somos de la derecha o gente que se opone a ellos, somos madres y padres que amamos, que buscamos justicia y verdad, que conocemos el problema porque lo vemos a diario. No estamos en contra de nadie, al contrario, les tenemos respeto a todos los funcionarios y solo queremos que reconozcan la crisis para poder buscar soluciones”, dijo la buscadora guanajuatense María del Tránsito a El Universal.

En punto de las diez de la mañana, las rastreadoras y buscadores pegaron un sello de clausura frente a la Puerta 3 del recinto legislativo. Junto a él, colocaron cientos de fichas de búsqueda con las identidades de los familiares que buscan o que han encontrado en fosas clandestinas, y por los que no aún tienen justicia debido a la inacción de fiscalías locales.

Al movimiento, que fue convocado por el grupo de la Glorieta de los Desaparecidos de Ciudad de México, se unieron rastreadoras y buscadores de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sonora, Morelos y Guanajuato.

Arranca tercer encuentro

“Aunque sea entréguenme un huesito, un huesito para tenerlo conmigo”, clamó entre lágrimas Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Herández, desaparecido hace un año en Nuevo León, a la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, al inicio de la tercera mesa de diálogo con colectivos de búsqueda encabezada por la Segob.

Rodríguez inició la reunión con el saludo personal a cada una de las 170 personas presentes en un salón de la Expo Reforma, cada madre y padre buscador le comentó a grandes rasgos su caso.

Este jueves, la mesa de diálogo tuvo a 32 expositores, representantes de al menos 26 colectivos de búsqueda a nivel nacional. Por la cantidad de madres y padres buscadores que han solicitado unirse al encuentro, se abrió una cuarta mesa de diálogo para hoy viernes.