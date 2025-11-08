Clausuran 31 desarrollos turísticos

Durante un operativo nacional de inspección, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso 31 clausuras totales o parciales temporales a desarrollos turísticos, obras y proyectos inmobiliarios por realizar actividades sin autorización ambiental o de cambio de uso de suelo en ecosistemas costeros.

Del 27 al 31 de octubre, inspectores de la Profepa realizaron 50 visitas en 14 estados en los que documentaron afectaciones a manglares, humedales, dunas y zonas federales marítimo-terrestres, provocados principalmente por rellenos, construcciones y ampliaciones ilegales en zonas protegidas o con presencia de vegetación costera.

Los patrones más recurrentes detectados fueron: rellenos de manglar y humedales en Campeche, Nayarit y Tabasco y cambio de uso de suelo y construcciones turísticas sin autorización en Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Baja California Sur.