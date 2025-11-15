Clausuran obras en sitio arqueológico de Tzemé

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras de construcción que una granja avícola realizaba dentro del sitio arqueológico de Tzemé, en el municipio de Kinchil, donde se reportan afectaciones ambientales y daños al patrimonio histórico.

El Consejo Comunitario de Kinchil denunció el 17 de octubre la devastación ante el Centro INAH Yucatán; sin embargo, la institución tardó más de diez días en emitir una orden de suspensión, la cual tampoco había sido acatada por la compañía.

Tras la intervención federal, integrantes del Consejo Comunitario y posesionarios de las tierras afectadas acudieron al lugar para constatar el cierre y lamentar el daño causado.

Federico May, presidente del colectivo, señaló que el área devastada era una selva que alberga especies en riesgo.

Félix Canul, productor local, denunció que las obras destruyeron parte de su rancho familiar: “Tumbaron mi cerco y el ganado se esparció; no lo he podido recuperar”, manifestó.